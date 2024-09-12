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Фотовыставка об Омской области открылась в Замоскворечье

14:52
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Экспозиция включает 32 работы

С особенностями еще одного региона могут познакомиться посетители фотовыставки "Омская область - территория развития". Она открылась в четверг в историческом уголке Замоскворечья - Климентовском переулке.

Экспозиция включает 32 работы. Организаторы стремятся показать уникальную атмосферу региона и раскрыть его потенциал как важного культурного и молодежного центра. Область славится своими традициями, насыщенной творческой жизнью и проектами, нацеленными на развитие талантов.

Выставка работает до 9 октября.

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Фотовыставка об Омской области
Фотовыставка об Омской области
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