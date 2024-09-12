Путин заявил о желании 34 стран присоединиться к работе БРИКС

Интерес к объединению растет

Желание в той или иной форме подключиться к работе сообщества стран БРИКС выразили уже 34 государства.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге, где сегодня стартовала встреча с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Она продлится до 12 сентября.

"Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС о стороны многих государств", - сказал глава государства.

В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Организация за 15 лет стала одним из крупнейших экономических объединений, на участников которого приходится почти половина населения планеты, а также треть мирового ВВП.

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