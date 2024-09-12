Сергей Лазарев после срыва на шоу: "Я эмоциональный, прямой, простой, требовательный, упертый"

Певец попал в некрасивую историю

На днях начался новый сезон музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!". В Сети распространилось видео со съемок, на котором руководитель сотни экспертов, певец Сергей Лазарев, кричит на оппонента. В Сети комментаторы раскритиковали артиста за несдержанность, многим не понравилось поведение обычно доброжелательного исполнителя.

В новом интервью Сергей Лазарев отметил, что ему нравится шоу именно за искренность и эмоциональность. Сам певец не скрывает, что перед камерой он такой же, как и в жизни: "эмоциональный (я Овен по гороскопу), прямой, простой, требовательный, упертый".

"Наверное, если бы не обладал этими качествами, то не добился бы того, чего достиг на эстраде, — сам, без участия продюсеров, спонсоров. И еще я всегда стараюсь поступать честно: очень не люблю, когда кого-то в чем-то несправедливо обвиняют или к кому-то пристрастно относятся. Не могу пройти мимо, зная, что могу как-то повлиять, сказать веское слово. Всегда так делаю, хотя потом часто получаю по шапке — когда мое мнение идет вразрез с общепринятым. Наверное, за это, среди прочего, меня и ценят эксперты: за то, что могу поспорить с именитыми профессорами. Да, порой завожусь, дискутирую слишком эмоционально, и потом приходится извиняться. Но все это искренне: никогда специально не сочиняю скандал…" - объяснил Сергей Лазарев.

Зато, по мнению артиста, зритель видит, что в шоу все "по-честному", что в программе нет сценария, сообщает "7 Дней".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram