Смерть Сванидзе заставила Познера прервать молчание

Журналист высказался о покойном коллеге

Сегодня, 12 сентября, стало известно о смерти известного журналиста, телеведущего Николая Сванидзе. Ему было 69 лет. Последнее время он много и тяжело болел. Причиной смерти журналиста называют пневмонию.

Прокомментировал печальное событие коллега, мэтр отечественного телевидения Владимир Познер. Ведущий закрытый образ жизни журналист на сей раз прервал молчание и пообщался с представителями СМИ.

"Это был принципиальный человек, который не прогибался ни при каких властях и всегда держался своих принципов. Это я могу сказать абсолютно твердо", - высказался Владимир Познер.

При этом он отметил, что мало общался с Николаем Сванидзе, поскольку они работали на разных телеканалах и общих проектов у них не было. Тем не менее, иногда журналисты встречались в Академии российского телевидения.

"Последние годы мы вообще не виделись", - заключил телеведущий в беседе с "Лентой.ру".

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