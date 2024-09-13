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Полезно знать: нацпроект "Образование", программа "Профессионалитет"

09:13
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Стране нужны квалифицированные рабочие кадры

Российской экономике нужны профессионалы. До 2028 года потребуется миллион квалифицированных рабочих кадров! Помогает в подготовке программа "Профессионалитет".

1250 колледжей и техникумов в 79 регионах готовы учить металлургов, атомщиков, химиков, фармацевтов, агрономов… Программа позволит выпускникам стать настоящими профессионалами и получить гарантированное трудоустройство. Ведущие работодатели страны уже ждут выпускников.

А выбирать, чему и где учиться, можно и нужно на портале ЯПРОФ.РФ. Там собрана подробная информация и о колледжах и техникумах, и о работодателях.

Определиться поможет профориентационный тест. 25 нескучных вопросов и система даст рекомендации. За каждой может скрываться работа мечты.

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