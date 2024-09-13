ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полезно знать: нацпроект "Малое и среднее предпринимательство"

09:22
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Для поддержки предпринимателей работает специальный портал

Как стать предпринимателем? Ответ легко найти на портале МСП.РФ, разработанном по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

И новички, и те, кто давно запустил своё дело, найдут здесь немало полезной информации. Эта платформа поддержки предпринимателей – своего рода "Госуслуги для бизнеса".

В одном месте собрано более 30 различных онлайн-сервисов. Здесь в режиме одного окна можно узнать самые свежие новости об изменениях в законодательстве, проверить свои компетенции, пройти курс обучения или обратиться за помощью.

На платформе доступны более 800 мер поддержки, в том числе консультационной, правовой и финансовой: можно подать заявку на субсидии и прочие выплаты.

Всё прозрачно и понятно, сервисы доступны даже со смартфона или планшета. Число пользователей платформы уже перевалило за 890 тысяч!

И если есть идея открыть, например, кондитерскую – то сейчас самое время. А разобраться в тонкостях помогут на МСП.РФ

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Предприниматель
Предприниматель
Молодые предприниматели
Молодые предприниматели
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.