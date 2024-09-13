Полезно знать: нацпроект "Малое и среднее предпринимательство"

Для поддержки предпринимателей работает специальный портал

Как стать предпринимателем? Ответ легко найти на портале МСП.РФ, разработанном по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

И новички, и те, кто давно запустил своё дело, найдут здесь немало полезной информации. Эта платформа поддержки предпринимателей – своего рода "Госуслуги для бизнеса".

В одном месте собрано более 30 различных онлайн-сервисов. Здесь в режиме одного окна можно узнать самые свежие новости об изменениях в законодательстве, проверить свои компетенции, пройти курс обучения или обратиться за помощью.

На платформе доступны более 800 мер поддержки, в том числе консультационной, правовой и финансовой: можно подать заявку на субсидии и прочие выплаты.

Всё прозрачно и понятно, сервисы доступны даже со смартфона или планшета. Число пользователей платформы уже перевалило за 890 тысяч!

И если есть идея открыть, например, кондитерскую – то сейчас самое время. А разобраться в тонкостях помогут на МСП.РФ

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