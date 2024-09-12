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Песков назвал "камуфляжной дискуссией" слова США об ударах по России

12:51
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Решение давно принято

Страны Запада уже давно приняли решение разрешить удары по территории России.

Риторика США о разрешении Украине наносить удары вглубь нашей страны является "камуфляжной дискуссией", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Москва не оставит это без ответа, соответствующая реакция обязательно последует.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Байден отметил, что вопрос о разрешении ВСУ бить по России дальнобойным оружием в настоящий момент находится в стадии проработки.

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