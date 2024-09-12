Супруги Бакальчук не пришли в суд

На свой бракоразводный процесс

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав Бакальчук не явились в суд на свой бракоразводный процесс.

Они ограничились отправкой своих юристов, передает РИА Новости. Дело рассматривает Савеловский суд Москвы. Заседание прошло в закрытом режиме и длилось не более 15 минут.

Предварительное заседание по иску о разводе Бакальчуков назначили на 16 октября, уточняет ТАСС.

О разводе супругов Бакальчук заговорили, когда Владислав рассказал о проблемах в семье, которые оказались связаны с бизнесом. Он заявил, что в отношении компании совершен рейдерский захват, а его супругу изолировали от семьи. Мужчина обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, тот пообещал предпринять меры.

Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним. Она призналась, что решение о разводе не было сиюминутным порывом - разрыву отношений предшествовали долгие конфликты. Бакальчуки прожили в браке 20 лет, у них семеро общих детей.

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