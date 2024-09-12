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Главу "Ленбытхима" задержали за махинации при поставках для Минобороны

13:06
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Сумма хищений - более 20 миллионов рублей

В Петербурге задержали гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова по делу о хищениях на гособоронзаказе.
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По данным СК, при исполнении государственных контрактов с компанией "Военторг" на сумму более 115 миллионов рублей Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы. Сумма хищений превысила 20 миллионов рублей. Речь идет о поставках бытовой химии и чистящих средств для Минобороны, уточнил telegram-канал Shot.

Михайлова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас решается вопрос о мере пресечения, сообщили в СКР.

У главы "Ленбытхима" и его родственников обнаружили большое количество недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также дорогостоящие автомобили. В настоящий момент проверяется законность приобретения этой собственности.

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