Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Нестандартный проект для строителей

Около 13 тысяч квадратных метров, на которых сконцентрировано все самое современное оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Корпус лучевой диагностики, или как его еще называют Центр ядерной медицины, - нестандартный проект для строителей.

"Самое основное было - учесть насыщение корпуса медицинским оборудованием, которого здесь порядка 960 единиц. И особенно это касается оборудования, которое работает с лучевой терапией. Для обеспечения безопасности пациентов, обеспечения безопасности медицинского персонала при расчетах проектной организацией некоторые стены достигали толщины от двух с половиной метров до трех", - рассказал Андрей Журавлев, начальник управления по строительству объектов здравоохранения компании-застройщика.

Корпус был готов еще в начале года. С того времени здесь шла пусконаладка и аттестация сложнейших инженерных и медицинских систем. Для лечения опухолей важна максимальная точность. Теперь у врачей в Коммунарке есть широкоапертурный компьютерный томограф для проведения топометрии, то есть разметки опухоли и подготовки пациентов к лечению.

"Эти изображения в электронном виде отправляются к лечащему врачу, который с помощью специальной программы определяет объем облучения, создает 3D-модель опухоли и окружающих тканей, задает лимиты, что облучать нужно, а что нужно, наоборот, защитить от ионизирующего излучения", - объяснил ((СНХ ТИТР Дмитрий Бондарь, заведующий дневным стационаром радиотерапевтического профиля, врач- радиотерапевт ММКЦ "Коммунарка".

Медицинский физик рассчитает все параметры, в том числе интенсивность и размеры полей облучения, количество пучков, время и вид воздействия. И затем вся эта информация уходит на линейный ускоритель, где пациент и получает лечение.

К врачам на новоселье приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закончили большой проект - строительство больницы в Коммунарке. Это целый медицинский город. Это крупнейший медицинский центр, построенный в последние годы с чистого листа, что называется - в чистом поле. Здесь есть все, начиная от амбулаторно-поликлинического звена, детской больницы, детской инфекционной больницы, операционных корпусов, палатных корпусов, перинатального центра. И вот сегодня вводим Центр ядерной медицины, который позволяет диагностировать и лечить самые сложнейшие онкологические заболевания. Сегодня это один из самых современных медицинских центров нашей страны", - сказал мэр.

В День города о начале масштабного проекта - строительства больницы в Коммунарке - еще вспоминал Владимир Путин: "Мы с Сергеем Семеновичем совсем недавно - так быстро время бежит - в период пандемии ездили, смотрели все это. Я помню, как он мне пальцем показывал: здесь будет это, здесь будет это – все сделано. К концу следующего года планируется завершить программу реконструкции поликлиник, а также возведение лечебного корпуса Детской больницы святого Владимира".

О востребованности больницы в Коммунарке говорит статистика. С момента открытия в 2020 году здесь прошли лечение боле 300 тысяч пациентов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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