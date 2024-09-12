Роспотребнадзор проводит День открытых дверей для столичных предпринимателей

Прием ведут в центральном управлении ведомства в Графском переулке
День открытых дверей для предпринимателей проводит столичный Роспотребнадзор. Вопросы можно задать как по телефону, так и лично.
Прием ведут в центральном управлении ведомства в Графском переулке, а также в территориальных отделах в каждом округе. Специалисты консультируют по вопросам организации питания, надзора за услугами и товарами для детей и подростков, защите прав потребителей.
Найти адреса и телефоны территориальных отделений можно на официальном сайте Роспотребнадзора.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram