В доме на Озерковской набережной разгорается конфликт

Новый собственник начал перепланировку сразу нескольких квартир

За свою более чем вековую историю дом на Озерковской набережной пережил многие события, однако то, что творится в нем последние несколько лет, никак не укладывается в голове у местных жителей. Новый собственник, который приобрел сразу несколько квартир, решил сделать хостел. Начал ремонт, да такой, что пробил несущую стену, переставил электрощиток и даже установил дверь прямо при входе в подъезд.

"Без каких либо разрешений. Мы держали оборону, вызывали полицию. Приходили представители собственника, которые говорили - нам все равно, мы все равно сделаем, а потом вы будете бегать и судиться. Поступали угрозы убийством", - рассказывает старший по дому.

Самое интересное, что по документам перепланировка проведена законно. Есть разрешение, выданное Мосжилинспекцией, которое собственник предъявил управляющей компании. Разрешительная документация выдается при наличии технической экспертизы о безопасности перепланировки и итогов общего собрания жильцов - они не должны возражать против. И такие документы Мосжилинспекция получила, однако по закону у организации нет полномочий проверять их на подлинность, как и нет возможности их не принять. Жильцы заявляют - согласия не давали, были против. И вообще собрания на эту тему не проводилось. Вот только перепланировка уже началась - и не только запланированная новым собственником.

Полиция сейчас проводит проверку - были ли произведенные действия противоправными, а документы, предоставленные собственником в Мосжилинспекцию, подложными. А юристы советуют обращаться в суд коллективно и на время разбирательства воспользоваться правом обеспечительной меры.

"Если, допустим, сторона ходатайствует и говорит: "Сейчас будут внесены конструктивные изменения, нарушится мое право собственности, прошу арестовать, запретить совершать какие-либо строительные работы на объекте", тогда суд может вынести определение и наложить арест", - объяснила адвокат Мария Архипова.

Пострадавшие от перепланировки готовы идти до конца и хотят, чтобы нарушители ответили по всей строгости закона. И если жители дома выиграют дело, то новый собственник квартир будет возмещать все причиненные убытки из собственного кармана.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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