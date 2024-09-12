Сотрудники внуковской таможни нашли у двух армян контрабандные сигареты

Хитрым пассажирам грозит 10 лет тюрьмы
Три спортивные сумки, доверху забитые нелегальными сигаретами, изъяли сотрудники внуковской таможни.
Ввезти в Россию их пытались два гражданина Армении. При досмотре мужчины заявили, что в багаже - личные вещи. Но оказалось, что внутри сумок были спрятаны 2,5 тысячи пачек сигарет на сумму полтора миллиона рублей - без акцизных марок.
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды. Теперь хитрым пассажирам грозит 10 лет тюрьмы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram