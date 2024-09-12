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"Щенячий патруль" набирает новых рекрутов

15:19
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Проект уже воспитал десятки служебных собак

Весь щенячий отряд разбирают за несколько секунд. То, что это, - любовь, понятно без слов. Даже не верится, что эти люди и их собаки знакомы всего неделю.

Этот щенячий патруль - школа для будущих асов сыска и охраны правопорядка - 16-й по счету. Но каждая новая встреча для кинологов - буря эмоций.

У лучших собак страны - серьезные тренировки. Разумеется, в младенческом возрасте все проходит в форме игры. Но особой.

"Мы проходим социальный блок. Обучаем щенков и людей взаимодействовать друг с другом, чтобы дети не убегали", - говорит Карина Шубина, младший инспектор-кинолог ЦКС УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Лопоухий ребенок Ольги сбегает постоянно. Дисциплины у этой двухмесячной брюнетки, на первый взгляд, никакой. Но это далеко не так. Оказывается, занятие прошло на отлично!

"Мы отработали маркер - вылизывать кусочек из рук правильно, чтобы не выкусывали", - объясняет Ольга.

Обучение в "Щенячьем патруле" дает феноменальный результат. Керберу - бельгийской овчарке малинуа - всего два месяца и 12 дней.

"Это будет достойный напарник, который будет в течение жизни служить верой и правдой. Поиск наркотических средств, поиск оружия и взрывчатки, боеприпасов, общерозыскной профиль по следам человека", - говорит полицейский-кинолог Алексей Генералов.

Началась эта история с двух красавиц. Лучшего кинолога и лучшей служебной собаки в системе МВД. Вера Бунина уверена: больше всего приходится работать вовсе не с четвероногими.

"Самая большая работа в "Щенячьем патруле" происходит именно со специалистами-кинологами. Им очень трудно владеть своими двумя ручками. То есть не только правой, но и левой. В основном в дрессировке у нас левая используется", - уточняет она.

Они скоро научатся всем тонкостям. И будут охранять спокойствие людей. Такие красивые и преданные друг другу. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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