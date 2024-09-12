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На ВДНХ наградили победителей чемпионата Москвы по кибатлетике

15:09
  • четверг
  • 12 сентября 2024

В течение трех дней состязались люди с ограниченными возможностями здоровья

На ВДНХ наградили победителей второго открытого чемпионата Москвы по кибатлетике.

В течение трех дней состязались люди с ограниченными возможностями здоровья. Развесить одежду, открыть банку, подобрать предмет - чтобы освоить такие, казалось бы, простые бытовые операции, требуется немало упорства и труда.

Те, кто пользуются креслами-колясками демонстрировали, как передвигаются в условиях города. Ну а гости могли посетить выставку новейших российских разработок для людей с ограниченными возможностями.

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