На ВДНХ наградили победителей чемпионата Москвы по кибатлетике

В течение трех дней состязались люди с ограниченными возможностями здоровья

На ВДНХ наградили победителей второго открытого чемпионата Москвы по кибатлетике.

В течение трех дней состязались люди с ограниченными возможностями здоровья. Развесить одежду, открыть банку, подобрать предмет - чтобы освоить такие, казалось бы, простые бытовые операции, требуется немало упорства и труда.

Те, кто пользуются креслами-колясками демонстрировали, как передвигаются в условиях города. Ну а гости могли посетить выставку новейших российских разработок для людей с ограниченными возможностями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram