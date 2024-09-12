На ВДНХ наградили победителей чемпионата Москвы по кибатлетике

В течение трех дней состязались люди с ограниченными возможностями здоровья
На ВДНХ наградили победителей второго открытого чемпионата Москвы по кибатлетике.
В течение трех дней состязались люди с ограниченными возможностями здоровья. Развесить одежду, открыть банку, подобрать предмет - чтобы освоить такие, казалось бы, простые бытовые операции, требуется немало упорства и труда.
Те, кто пользуются креслами-колясками демонстрировали, как передвигаются в условиях города. Ну а гости могли посетить выставку новейших российских разработок для людей с ограниченными возможностями.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram