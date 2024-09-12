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"Росатом" показал промышленных роботов

14:51
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Открылся демонстрационный зал

Первый в Москве демонстрационный зал, где можно увидеть промышленных роботов, открыла госкорпорация "Росатом".

В ходе торжественной церемонии посетителям и потенциальным заказчикам презентовали линейку механизмов, способных выполнять различные задачи на производстве. В том числе и критически важные, среди которых - сварка, штамповка, обслуживание станков.

Отечественные роботы способны улучшить условия работы на промышленных предприятиях.

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