Толстенький кот из Перми захотел сбежать из ветклиники, но застрял в обувнице

17-килограммовый Крошик застрял в обувнице

Пермский 17-килограммовый кот Крошик так не хотел худеть, что решил сбежать из ветеринарной клиники. Однако попытка улизнуть от диеты и физических упражнений не увенчалась успехом. Огромный кот попросту застрял в обувнице.

Там сотрудники ветклиники и обнаружили Крошика, лежащего между металлическими рейками. Взгляд котика при этом был полон мольбы и отчаяния.

"Крошик устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма подобрел", - рассказала в своем Telegram-канале руководитель клиники Екатерина Бедакова.



История очень толстого кота из Перми прогремела на весь интернет в начале сентября. Крошик жил в одной из пермских больниц, сотрудники которой, не скупясь, кормили кота остатками больничного рациона. Когда животному стало трудно двигаться, забили тревогу и обратились к волонтерам.

Сейчас в программу реабилитации Крошика входят не только занятия на беговой дорожке, но и гидротерапия и кинезиотерапия. Судя по тому, что еще недавно кот не мог двигаться, а сейчас уже пытается сбежать, лечение проходит вполне успешно.

Тем не менее, путь к полному выздоровлению Крошика еще очень долог. Помочь ему можно через Telegram-канал пермского приюта.

Видео тренировок Крошика

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