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Муж не хочет отпускать Татьяну Бакальчук

13:19
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Прошло первое судебное заседание

Сегодня, 12 сентября, официальные представители Татьяны и Владислава Бакальчук встретились в суде. Говорят, заседание не продлилось и 15 минут. Это была беседа по делу. Тем не менее адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что ее клиент не желает отпускать супругу.

"Мой доверитель настаивает на сохранении брака. Он хочет сохранить семью с учетом детей и чувств к супруге", - заявил официальный представитель Бакальчука.

Она также рассказала, что Татьяна Бакальчук подала в суд аж три иска, в которых настаивает на разводе, проживании детей с ней и алиментах. При этом Ковалева отметила такую странность: требования Татьяны, по ее словам, неопределенные. Так, в одном Бакальчук не затрагивает компанию Wildberries, считая ее своим личным имуществом, во втором утверждает, что супруги уже разделили ее (99 и 1 процент), в третьем - что не делили, но просит отойти от принципа равенства в свою пользу из-за детей, сообщает РИА Новости.

В результате суд постановил, что следующее заседание пройдет 16 октября, будут предварительные слушания.

Напомним, новость о том, что в семье Татьяны и Владислава Бакальчук не все гладко, стала громом среди ясного неба. Владислав на всю страну пожаловался, что у него серьезные проблемы в отношениях с супругой. По его словам, ее удерживают насильно посторонние люди, а компанию хотят "отжать". Однако Татьяна опровергла его слова и объявила о разводе.

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Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук
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