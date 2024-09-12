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Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС в Воронеже

14:00
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Выпускники имеют необходимый уровень налета

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию Военно-воздушной академии в Воронеже.

Глава оборонного ведомства посетил академию имени Жуковского и Гагарина, заслушал доклады о системе подготовки летчиков и инженеров, посмотрел практическую отработку будущими специалистами полученных знаний.

"Курсанты <…> гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника"., - отметил начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.

Белоусов также осмотрел учебные корпуса и тренажерную базу, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Днем ранее Белоусов проинспектировал группировку российских войск "Запад". Министр аслушал доклады о текущей обстановке на фронте и вручил военнослужащим государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм.

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