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ВСУ за сутки потеряли почти две тысячи человек

14:16
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Больше всего - в зоне действия бойцов "Юга"

Минобороны России рассказало о потерях украинской армии в зоне спецоперации за последние сутки.

В зоне действия группировки "Запад" противник потерял до 445 военных, "Центр" уничтожил до 495 военных, "Север" - до 155 военных, "Юг" - 745 военных, "Восток" - более 120 военных, "Днепр" - до 40 военных.

Общие потери ВСУ за сутки составили порядка 2000 военнослужащих, сообщили в оборонном ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

Средства ПВО сбили два американских реактивных снаряда HIMARS и 59 беспилотных летательных аппаратов.

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