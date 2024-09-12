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Лавров обвинил НАТО в передаче Украине данных космической разведки

13:22
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Киев намерен бить по жилым домам

НАТО передает Киеву данные военно-космической разведки для ударов по России.
Песков назвал "камуфляжной дискуссией" слова США об ударах по России

Помимо информации о поставках дальнобойного вооружения, страны альянса делятся с Киевом данными своей военно-космической разведки для определения и поражения целей в глубине России, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Цели эти - жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетической инфраструктуры, промышленной инфраструктуры, ну и просто социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники", - сообщил министр (цитата по "Звезде"). 

Глава МИД отметил, что именно западные военные специалисты составляют полетные задания и координируют удары по гражданским целям.

Ранее в Кремле назвали "камуфляжной дискуссией" слова США об ударах по России, поскольку решение уже давно принято.

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