Решетова впервые прокомментировала скандал вокруг развода Алсу и Абрамова

Модель в Сети назвали разлучницей

Несколько месяцев назад певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль. Новость о расставании одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса стала громом среди ясного неба. Однако вскоре поползли слухи, что певица устала терпеть неверность супруга. Якобы его интрижка с моделью Анастасией Решетовой стала последней каплей.

Недавно Алсу наконец стала свободной женщиной. А Анастасия Решетова дала первый комментарий после массовой критики, обрушившейся на нее вскоре после известия о распаде семьи певицы. Модель стала очередной гостьей программы "ALEKÓ IN MY BAG".

"Я не считаю себя человеком, которым меня называли. Люди видят то, что хотят видеть. Самое главное: это никак не касается моей реальной жизни", - заявила Решетова, подчеркнув, что для нее важно лишь мнение близких людей.

Модель призналась, что пережила тяжелый период. При этом, давая интервью, Анастасия посверкивала внушительным камнем в кольце на безымянном пальце правой руки, которое ей якобы преподнес 30-летний избранник.

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