Прием заявок на конкурс "Двигай сообщества" проходит с 26 августа по 26 сентября

Организатором конкурса является Федеральное агентство по делам молодежи

C 26 августа по 26 сентября 2024 года проходит прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты "Двигай сообщества". Организатором конкурса является Федеральное агентство по делам молодежи.

Конкурс направлен на поддержку и развитие студенческого сообщества образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

Заявки на участие в конкурсе принимаются через Федеральную государственную автоматизированную информационную систему "Молодежь России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram