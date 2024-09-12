Победители программы "Миллион призов" поддержали участников СВО и жителей Курска

На благотворительность перевели более 73 миллионов рублей

Около 45 миллионов рублей из общей суммы было направлено участникам специальной военной операции и жителям приграничных районов Курской области.

Внести свой вклад в доброе дело можно с помощью призовых баллов, которые разыгрывали среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино. В награду победители получили тысячу, три тысячи или пять тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю, выигрыш можно обменять на скидки у партнеров акции или пожертвовать на благотворительность.

Акция программы "Миллион призов" много лет помогает развивать благотворительность и привлекать людей к активному участию в общественной жизни. Об этом заявила руководитель направления по развитию благотворительного фонда "Помощь бездомным беспородным животным" Ирина Гайовишина. В этом году акция проводится уже в десятый раз.

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