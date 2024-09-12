Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина

Лидеры двух стран встретятся в Казани

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Китая Ван И в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Путин заявил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер, Москва и Пекин отстаивают принципы справедливого миропорядка.

Ван И передал российскому лидеру привет от председателя КНР Си Цзиньпина и заявил, что тот с удовольствием примет приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

"Позвольте еще раз передать вам теплый привет и пожелания от вашего друга Си Цзиньпина", - сказал китайский министр (цитата по РИА Новости).

Как ожидается, Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином на саммите БРИКС. Тема их разговора пока неизвестна, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

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