В России ожидается смешанная эпидемия из двух штаммов гриппа

Однако страна вернулась к допандемийным показателям
Директор НИИ Дмитрий Лиознов на конференции в Новосибирске сообщил, что осенью будет традиционный подъем заболеваемости ОРВИ и ковид. При этом в стране ожидается смешанная эпидемия гриппа из двух штаммов вируса.
"По гриппу более представлен будет штамм вируса H1N1. Этим он отличается от прошлого года. В прошлому году был H3N2. Еще более вероятно, что будет смешанная эпидемия", - приводит слова эксперта ТАСС.
Однако специалист подчеркнул, что Россия вернулась к допандемийным показателям по заболеваемости гриппом и другими возбудителями.
Кстати, в Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. Пройти процедуру можно в лабораториях на колесах - у станций метро, МЦК и МЦД. Сначала врачи осмотрят пациента. А уже потом сделают прививку. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Используют только инактивированные препараты, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram