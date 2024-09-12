В России ожидается смешанная эпидемия из двух штаммов гриппа

Однако страна вернулась к допандемийным показателям

Директор НИИ Дмитрий Лиознов на конференции в Новосибирске сообщил, что осенью будет традиционный подъем заболеваемости ОРВИ и ковид. При этом в стране ожидается смешанная эпидемия гриппа из двух штаммов вируса.

"По гриппу более представлен будет штамм вируса H1N1. Этим он отличается от прошлого года. В прошлому году был H3N2. Еще более вероятно, что будет смешанная эпидемия", - приводит слова эксперта ТАСС.

Однако специалист подчеркнул, что Россия вернулась к допандемийным показателям по заболеваемости гриппом и другими возбудителями.

Кстати, в Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. Пройти процедуру можно в лабораториях на колесах - у станций метро, МЦК и МЦД. Сначала врачи осмотрят пациента. А уже потом сделают прививку. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Используют только инактивированные препараты, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию.

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