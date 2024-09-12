Операция продолжается

Вооруженные силы (ВС) России за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области.

Это Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, сообщили в Минобороны России.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. За сутки противник на курском направлении потерял более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники.

Общие потери ВСУ с 6 августа составляют более 12,5 тысячи военнослужащих и более 1,4 тысяч единиц военной техники.

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