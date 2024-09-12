В Курской области освободили десять населенных пунктов

Операция продолжается
Вооруженные силы (ВС) России за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области.
Это Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, сообщили в Минобороны России.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. За сутки противник на курском направлении потерял более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники.
Общие потери ВСУ с 6 августа составляют более 12,5 тысячи военнослужащих и более 1,4 тысяч единиц военной техники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram