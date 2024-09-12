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Блиновского отправили на СВО после допроса

15:28
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Бизнесмен продолжает выполнять боевые задачи

Сегодня, 12 сентября, появилась информация, что якобы Алексея Блиновского в наручниках доставили на допрос. Сейчас стало известно, что с ним общались по поводу неявки к следователю в Москве.

Дело в том, что Алексей Блиновский проходит соучастником по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств своей жены Елены. Бизнесмену избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, и он не должен был надолго покидать регион, где ведется следствие. Но вместо того, чтобы сидеть на месте, Алексей Блиновский уехал на СВО. В результате его объявили в федеральный розыск.

Тогда следователи нагрянули в воинскую часть Блиновского. Его сначала планировали доставить в Москву на допрос, но после длительных переговоров и допроса бизнесмена пока решили оставить в зоне спецоперации, сообщает телеграм-канал SHOT. Он продолжает выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении.

Зато в Москве сейчас рассматривается дело Елены Блиновской. Ее доставили в суд. Она отказалась комментировать задержание мужа. На вопрос, переживает ли "королева марафонов" за Алексея, Елена ответила лишь загадочной улыбкой, отмечает телеграм-канал Mash.

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Алексей Блиновский
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