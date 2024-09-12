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ВС России отразили четыре попытки прорыва под Курском

15:42
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Российская авиация уничтожила резервы 10 бригад ВСУ

Украинские формирования четырежды за минувшие сутки пытались прорваться через границу в Курской области. Российские войска отбили все атаки, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Российских бойцов поддержали огнем армейская авиация и артиллерия.

Также ВКС нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 10 украинских бригад в Курской области. Кроме того, нанесены удары по резервам 12 бригад в Сумской области. В Минобороны добавили, что армия продолжает операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

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