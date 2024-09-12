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В Кремле высказались о переносе саммита БРИКС в другой город

15:41
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Есть угроза беспилотников

Саммит БРИКС не планируется переносить из Казани в другой город.

Предложения о переносе прозвучали на фоне возможной угрозы атаки беспилотников, однако в Кремле заверили, что все остается по-прежнему.

"Нет, не было (планов перенести саммит БРИКС – прим. ред.). Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту", - сказал радиостанции "Маяк" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Как ожидается, участники обсудят вопросы наращивания всестороннего партнерства, а также  пакет договоренностей по различным отраслям.

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