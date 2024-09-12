Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Создание дорожного каркаса – один из приоритетов программы развития ТиНАО

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри — Пенино — Шарапово. Таким образом, был открыт самый крупный участок дублера Калужского шоссе.

"Запущена первая очередь трассы "Мамыри – Пенино – Шарапово". Создание дорожного каркаса – один из приоритетов программы развития ТиНАО. Ключевой проект на ближайшие годы – строительство дублера Калужского шоссе. Дорога длиной около 23 км пройдет от станции метро "Тютчевская" до Троицка", – говорится в сообщении.

Новая трасса значительно улучшит транспортное обслуживание жителей нескольких районов.

"Теперь готовность всего дублера Калужского шоссе – 60%. До конца года собираемся завершить строительство участка от "Тютчевской" до Проектируемого проезда №7502. Сейчас еще проектируем оставшиеся два участка общей протяженностью 12,2 км", – добавил Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус. Сейчас машины на электрической тяге составляют четверть всего парка наземного транспорта столицы.

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