ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музыкант Юрий Кононов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

15:58
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Он исполнил несколько песен

Музыкант, солист группы "Русский характер" Юрий Кононов выступил в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в столице. Он исполнил перед военнослужащими несколько песен. Он отметил, что артисты должны помогать своей стране творчеством.

Юрий Кононов также рассказал, что в пункте отбора все сделано на самом высоком уровне.

"Мне максимально подробно рассказали, как все проходит, а я лицезрел и восхищался. Ну и пару раз пожал руки ребятам и пожелал удачи. Это очень приятно, что у ребят есть возможность сдать документы в очень короткий срок. Это правильно. Сейчас все службы страны должны быть ориентированы именно на то, чтобы поддерживать наших бойцов", - сказал музыкант (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Музыкант Юрий Кононов
Музыкант Юрий Кононов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.