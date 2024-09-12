Музыкант Юрий Кононов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Он исполнил несколько песен

Музыкант, солист группы "Русский характер" Юрий Кононов выступил в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в столице. Он исполнил перед военнослужащими несколько песен. Он отметил, что артисты должны помогать своей стране творчеством.

Юрий Кононов также рассказал, что в пункте отбора все сделано на самом высоком уровне.

"Мне максимально подробно рассказали, как все проходит, а я лицезрел и восхищался. Ну и пару раз пожал руки ребятам и пожелал удачи. Это очень приятно, что у ребят есть возможность сдать документы в очень короткий срок. Это правильно. Сейчас все службы страны должны быть ориентированы именно на то, чтобы поддерживать наших бойцов", - сказал музыкант (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

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