Зеленский назвал контрнаступление ВС России частью украинского плана

Скопление войск на территории Белоруссии также оказалось в планах Киева

Контрнаступление ВС России под Курском действительно имеет место, но это часть украинского плана. С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Также, по словам Зеленского, Киев давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии. Но Украина "контролирует этот процесс", утверждает украинский лидер. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале агентства УНИАН.

Вечером 10 сентября появилась информация о том, что российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области. За первые полтора часа ВС России отбили Гордеевку и начали продвижение в районе Апанасовки.

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