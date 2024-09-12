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Суд вынес приговор назвавшим Брижит Макрон мужчиной француженкам

16:35
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Женщин признали виновными в клевете

Парижский суд вынес приговор двум женщинам, назвавшим супругу президента Франции Брижит Макрон мужчиной. Француженок обвинили в клевете и приговорили к штрафу в 13,5 тысяч евро.

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Как сообщает телеканал BFMTV, Наташе Рей и Дельфин Жегусс придется выплатить штраф в размере 500 евро. Кроме того, они выплатят 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди). Еще 5 тысяч евро причитается ее брату Жану-Мишелю в качестве морального ущерба.

По версии следствия, Рей подготовила клеветнические материалы про первую леди страны, а Жеггус их распространила. При этом Рей отсутствовала на слушаниях, которые проходили в июне, из-за болезни. Супругу французского лидера заподозрили в смене пола еще в 2021 году, тогда же стали появляться посты на эту тему в социальных сетях: якобы Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье.

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