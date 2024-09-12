Российская ПВО сбила два дрона и 4 бомбы ВСУ над Курской областью

Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли ВС России. Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области.

Как сообщили в Минобороны, дрон ВСУ был обнаружен дежурными средствами ПВО около 14:30. Беспилотный летательный аппарат уничтожен.

Позже врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы.

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