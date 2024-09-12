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Российская ПВО сбила два дрона и 4 бомбы ВСУ над Курской областью

17:00
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли ВС России. Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области.

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Как сообщили в Минобороны, дрон ВСУ был обнаружен дежурными средствами ПВО около 14:30. Беспилотный летательный аппарат уничтожен.

Позже врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы.

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