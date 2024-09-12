Советник премьера Индии раскрыл Путину содержание переговоров Моди с Зеленским

Вопросы мира не решаются на поле боя

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал раскрыл одну из целей своего визита в Россию. По его словам, Нарендра Моди поручил ему лично рассказать президенту России Владимиру Путину о содержании переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин встретился с советником индийского премьера в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Довал сообщил российскому президенту, что встреча Моди с Зеленским, которая состоялась в Киеве 23 августа, проходила в закрытом формате. Советник лично присутствовал при этой беседе, так что был готов посвятить Путина во все детали. Ранее в индийском МИД заявили, что центральной темой переговоров стало урегулирование украинского кризиса. Позиция Нью-Дели основывается на невозможности решать вопросы мира на поле боя, передает РИА Новости.

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