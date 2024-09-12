Путин выступил на Петербургском форуме объединенных культур

Культура всегда была для мира своего рода предохранителем, сказал президент

Россия не борется против каких-то других ценностей, она отстаивает свои культурные традиции. Владимир Путин заявил сегодня об этом в Санкт-Петербурге, выступая перед участниками 10-го международного форума объединённых культур. Президент подчеркнул - глобалистские элиты и правящие круги некоторых государств стремятся политизировать сферу культуры, превратить ее в оружие своих геополитических интриг. Там же, в Санкт- Петербурге, Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру. Главу государства сопровождал патриарх Кирилл.

На форум объединённых культур в Санкт-Петербург приехали гости из разных уголков мира: Бразилии, Китая, Индии, стран Ближнего Востока. Многие в представлении не нуждаются. На этой площадке говорят про ключевые проблемы межкультурного взаимодействия. Тем для обсуждения так много, что организаторы внесли в программу "нулевой" день. В плане - 258 мероприятий. Сегодня перед участниками выступил президент России.

"Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но, к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания, прежде всего, из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения её в оружие геополитических интриг, из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни, принизить важность национальных систем ценностей – всего, что не совпадает с повесткой, которую продвигают так называемые глобалистские элиты и правящие круги некоторых государств", - сказал Путин.

Взаимопомощь, милосердие, историческая память, крепкая семья, патриотизм - это те духовные ценности, на которые российский народ всегда опирался в непростые моменты истории. Их хранители - сотрудники библиотек, музеев, театров, университетов, художественных галерей, киностудий. Фундаментальный вопрос для многонациональной России - наличие общих идеалов при таких непохожих традициях. Санкт-Петербургский форум объединённых культур - то место, где представители разных народов сверяют "культурные" часы и находят общие культурные доминанты. В эпоху, когда традиционные представления о жизни в огромном ряде стран извращаются, такие мероприятия приобретают особую важность.

"Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряжённые моменты холодной войны", - сказал Путин.

Сегодня главу государства в Санкт-Петербурге сопровождал патриарх Кирилл. Вместе они посетили Благовещенский храм Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, первого и самого крупного монастыря города. Там покоятся мощи Александра Невского. 12 сентября православные в России отмечают 300-летие перенесения святыни из Владимира, в честь этого события в Санкт Петербурге прошел большой крестный ход.

Икону благоверного князя патриарх Кирилл преподнёс Владимиру Путину в качестве подарка.

"Спасибо вам большое за этот образ и за всё, что вы делаете для русского народа, да и для других народов страны – укрепляете нашу веру, наши фундаментальные ценности. Любопытно, что Пётр I первый монастырь, который заложил на новом месте – на месте будущей столицы, был посвящён именно Александру Невскому. Не случайно", - отметил Путин.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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