Мишустин обсудил "дачную" и "гаражную" амнистии

Они реализуются по поручению президента

В Росреестр внесено более 1 миллиона 300 тысяч объектов в новых регионах и обеспечено электронное взаимодействие в том числе с нотариатом. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ведомства Олег Скуфинский.

Также речь шла о "дачной" и "гаражной" амнистии. Премьер отметил - они реализуются по поручению президента и, если раньше граждане годами не могли оформить своё имущество, теперь в этой сфере наводится порядок.

Ещё один важный вопрос для многих россиян - расширена программа газификации. Теперь в неё попадают и СНТ. У владельцев появилась возможность бесплатно провести газ до границы участка.

Скуфинский рассказал, что подведомственная организация - "Роскадастр" - уже проводит все работы под ключ. Обсудили и национальную систему пространственных данных. Она была запущена в декабре прошлого года и сейчас в ней собраны данные из 20 федеральных и 54 региональных систем.

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