ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В небе над Россией средствами ПВО уничтожено 20 БПЛА

08:18
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Это случилось в течение ночи на 13 сентября

Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Кроме того вечером 12 сентября была пресечена попытка киевского режима устроить теракт на российской территории. Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.