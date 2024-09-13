В небе над Россией средствами ПВО уничтожено 20 БПЛА

Это случилось в течение ночи на 13 сентября

Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Кроме того вечером 12 сентября была пресечена попытка киевского режима устроить теракт на российской территории. Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Также силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы.

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