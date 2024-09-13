Представлены новые герои СВО

Капитан Иван Гороховский наладил бесперебойную связь передовых подразделений с командованием
Стало известно о новых подвигах российских военных.
Капитан Иван Гороховский с подчиненными, рискуя жизнью, под плотным артиллерийским огнем наладил бесперебойную связь передовых подразделений с командованием. Это позволило координировать силы в бою и отразить атаку противника.
Ефрейтор Никита Никитин обнаружил украинский ударный дрон, который направлялся в сторону российских позиций, и уничтожил его из стрелкового оружия. Беспилотник cдетонировал в воздухе, так и не долетев до расположения наших войск.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram