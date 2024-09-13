Капитан Иван Гороховский наладил бесперебойную связь передовых подразделений с командованием

Стало известно о новых подвигах российских военных.

Капитан Иван Гороховский с подчиненными, рискуя жизнью, под плотным артиллерийским огнем наладил бесперебойную связь передовых подразделений с командованием. Это позволило координировать силы в бою и отразить атаку противника.

Ефрейтор Никита Никитин обнаружил украинский ударный дрон, который направлялся в сторону российских позиций, и уничтожил его из стрелкового оружия. Беспилотник cдетонировал в воздухе, так и не долетев до расположения наших войск.

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