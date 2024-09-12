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ВСУ создали концлагеря на захваченных территориях под Курском

18:27
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Данные приводятся в докладе МИД России

Боевики ВСУ пытали мирных жителей в Судже. Кроме того, украинские военные создали на захваченных территориях Курской области концлагеря, говорится в докладе МИД России. Документ составлен на основе данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста.

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В частности, до сотни мирных граждан были насильно согнаны в подвалы суджанского интерната. Их подвергали моральному насилию и использовали для съемок сюжетов украинскими и иностранными журналистами. Сотрудники СМИ незаконно проникали в регион с территории Украины. В МИД подчеркнули, что эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации - они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их цель -умышленное искажение реальных событий, передает ТАСС.

Также в некоторых районах, контролируемых ВСУ, боевики создали подобие концентрационных лагерей. Туда они насильно сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не имели возможности покинуть захваченную врагом территорию, приводит содержание доклада РИА Новости.

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