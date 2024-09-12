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МВД России объявило в розыск семерых иностранных журналистов

18:54
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Они незаконно проникли на территорию Курской области

Семеро иностранных журналистов объявлены в розыск МВД России. Иностранцы нарушили российскую границу и незаконно проникли на территорию Курской области.

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В базе розыска МВД Ник Уолш из американского CNN, Стефани Баттистини и Симони Трайни из итальянского RAI, а также Николас Конолли из немецкого Deutsche Welle. Кроме того, в списке сотрудницы украинских изданий Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик, передает ТАСС.

Названные журналисты ранее стали фигурантами уголовных дел, возбужденных ФСБ России. Иностранцы снимали пропагандистские репортажи из Суджи, оккупированной ВСУ. При том учиненную боевиками разруху в городе и убийства мирных жителей журналисты проигнорировали.

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