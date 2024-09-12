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Путин назвал отличительную черту современной России

19:12
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Такого не было ни в царское, ни в советское время

Того, что происходит в России сегодня, не было ни в царское, ни в советское время. В стране строятся сотни, тысячи мечетей, храмов и синагог, чего не было в прежние эпохи, указал Владимир Путин. Президент России заявил об этом, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

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По словам российского лидера, это строительство "на марше", все активнейшим образом развивается. Путин привел пример Тувы, которую он недавно посетил – отметив, что там активно развивается местная религиозная община.

Путин подчеркнул: Россия изначально складывалась как многонациональное государство - что, безусловно, отразилось на традициях. Глава государства уверен, что в этом основа общей идентичности и духовной силы российского общества, передает ТАСС.

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