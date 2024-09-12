Путин назвал отличительную черту современной России

Такого не было ни в царское, ни в советское время

Того, что происходит в России сегодня, не было ни в царское, ни в советское время. В стране строятся сотни, тысячи мечетей, храмов и синагог, чего не было в прежние эпохи, указал Владимир Путин. Президент России заявил об этом, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам российского лидера, это строительство "на марше", все активнейшим образом развивается. Путин привел пример Тувы, которую он недавно посетил – отметив, что там активно развивается местная религиозная община.

Путин подчеркнул: Россия изначально складывалась как многонациональное государство - что, безусловно, отразилось на традициях. Глава государства уверен, что в этом основа общей идентичности и духовной силы российского общества, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram