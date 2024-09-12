Многие современные политики утратили нравственные границы

В России давно определились с главными ценностями и закрепили их в Конституции. Россияне защищают эти ценности и всех, кто их разделяет – а не борется с чужими ценностями, заявил Владимир Путин.

Президент России в выступлении на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул: Россия считает священным право говорить на родном языке, хранить веру отцов и жить в гармонии с природой по ее естественным законам. При этом немало современных политиков высшего ранга утратили нравственные границы. Они нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряженные моменты холодной войны.

Путин отметил, что сегодня глобалистские элиты превращают культуру в политическое орудие, грубо вмешиваясь в дела разных стран с помощью "культуры отмены". Российский лидер напомнил, что принят указ о помощи людям, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности. Это ответ на растущий поток обращений из стран, где людей лишают свободы выбора. В особенности это касается семей с детьми, которым иностранные власти насаждают извращенные этические установки, передает ТВЦ.

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