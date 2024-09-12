Путин: НАТО решает, вовлекаться ли в конфликт на Украине напрямую

Полетные задания в ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО

НАТО принимает решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в беседе с журналистами.

По словам президента, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

"Полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - отметил Путин.

По словам российского лидера, прямое участие стран Запада в конфликте уже существенным образом меняет саму суть и природу конфликта. "Это будет означать, что страны НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией", - добавил президент.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал неактуальным вопрос переговоров после атаки ВСУ в Курской области.

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