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Путин: Россия отреагирует на прямое участие Запада в конфликте на Украине

20:02
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Суть конфликта изменилась

Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых западными странами угроз. Прямое участие стран Запада в этом противостоянии меняет его суть, заявил президент России Владимир Путин.

Путин: Россия не борется с чужими ценностями, а защищает свои
Путин: НАТО решает, вовлекаться ли в конфликт на Украине напрямую

Путин подчеркнул, что сама природа украинского конфликта изменилась из-а последних решений руководства западных стран. Это будет означать, что страны НАТО - США, европейские страны - воюют с Россией. Исходя из угроз, которые будут создаваться российской стороне, Москва будет принимать соответствующие решения.

Ранее Путин заявил: Россия принимает меры, чтобы защитить свои ценности. Президент России выступил на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТВЦ.

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