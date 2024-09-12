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Путин встретился с героем СВО в клинике Минобороны

20:24
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Он смог вывести из окружения более 30 бойцов

Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с подполковником Александром Даниловым, который с первых дней вторжения ВСУ в Курской области командовал батальоном. Он смог вывести из окружения более 30 бойцов. После чего военнослужащий вернулся и вызвал артиллерийский огонь противника на себя.

"В связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?" - спросил глава государства.

"Противник плотно взял в кольцо, у нас оставались еще боеприпасы", - объяснил Данилов.

Александр Данилов – пациент многопрофильной клиники Минобороны России при Военно-медицинской академии имени Кирова. Его представили к званию Героя России.

Путин также отметил, что нужно создать программу реновации военных медучреждений. Глава государства пообещал найти средства на ремонт и модернизацию военных госпиталей. 

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Владимир Путин в четверг провел встречу с подполковником Александром Даниловым
Владимир Путин в четверг провел встречу с подполковником Александром Даниловым
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