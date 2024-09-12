Путин встретился с героем СВО в клинике Минобороны

Он смог вывести из окружения более 30 бойцов
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с подполковником Александром Даниловым, который с первых дней вторжения ВСУ в Курской области командовал батальоном. Он смог вывести из окружения более 30 бойцов. После чего военнослужащий вернулся и вызвал артиллерийский огонь противника на себя.
"В связи с чем пришлось вызывать огонь артиллерии на себя?" - спросил глава государства.
"Противник плотно взял в кольцо, у нас оставались еще боеприпасы", - объяснил Данилов.
Александр Данилов – пациент многопрофильной клиники Минобороны России при Военно-медицинской академии имени Кирова. Его представили к званию Героя России.
Путин также отметил, что нужно создать программу реновации военных медучреждений. Глава государства пообещал найти средства на ремонт и модернизацию военных госпиталей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram