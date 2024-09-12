Байден одобрит использование европейских дальнобойных ракет против России

Применение ATACMS президент США не разрешит

Использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит. Однако против применения британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp он возражать не будет, считают обозреватели издания The Times.

Источник в военных кругах Великобритании заявил изданию: Лондону не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории России. Если Лондон и Париж заинтересованы в таком развитии событий, то и Байден не будет препятствовать.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории Росси. Страны НАТО сейчас по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Москва будет принимать решения, исходя из созданных Западом угроз, подчеркнул российский лидер.

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