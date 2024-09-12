ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден одобрит использование европейских дальнобойных ракет против России

20:50
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Применение ATACMS президент США не разрешит

Использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит. Однако против применения британских и французских дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp он возражать не будет, считают обозреватели издания The Times.

Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Киевом по ударам вглубь России
Байден прохлаждается на пляже, пока Россия крушит энергетическую инфраструктуру Украины

Источник в военных кругах Великобритании заявил изданию: Лондону не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории России. Если Лондон и Париж заинтересованы в таком развитии событий, то и Байден не будет препятствовать.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории Росси. Страны НАТО сейчас по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Москва будет принимать решения, исходя из созданных Западом угроз, подчеркнул российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.