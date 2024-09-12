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В США назвали сроки распада НАТО

21:21
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Еще раньше распадется Евросоюз

НАТО распадется менее чем через десять лет. К этому ведет ставка Турции на Евразию: это конец, смерть альянса, убежден бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Как заявил аналитик в интервью YouTube-каналу Through the eyes of, Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет, просуществует еще меньше. Ранее стало известно, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани.

По словам Риттера, Турция, по сути, заявила, что не хочет быть частью ни одного из этих тонущих кораблей - НАТО и ЕС. Она уходит с тонущего "Титаника" и садится на новый большой круизный лайнер. Это будет грандиозная вечеринка, считает эксперт.

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