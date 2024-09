В США назвали сроки распада НАТО

Еще раньше распадется Евросоюз

НАТО распадется менее чем через десять лет. К этому ведет ставка Турции на Евразию: это конец, смерть альянса, убежден бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Как заявил аналитик в интервью YouTube-каналу Through the eyes of, Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет, просуществует еще меньше. Ранее стало известно, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани.

По словам Риттера, Турция, по сути, заявила, что не хочет быть частью ни одного из этих тонущих кораблей - НАТО и ЕС. Она уходит с тонущего "Титаника" и садится на новый большой круизный лайнер. Это будет грандиозная вечеринка, считает эксперт.

