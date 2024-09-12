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Суд признал двух американских пенсионеров российскими шпионами

21:40
  • четверг
  • 12 сентября 2024

Им помогали и молодые граждане США

Виновны в сговоре с целью работы агентами на иностранное правительство. Такой вердикт вынес суд присяжных в США в отношении 82-летнего Омали Ешителу, 78-летнего Пенни Хесса, а также 34-летнего Джесси Невела и 38-летнего Августа Ромена-младшего.

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В заявлении Минюста США сказано, что указанные граждане якобы "осуществляли незаконную деятельность в интересах России". Утверждается, что они действовали по указанию российского правозащитника-антиглобалиста Александра Ионова. Четверым американцам грозит до 5 лет тюремного заключения.

Летом 2022 года США в отношении Ионова выдвинули обвинения в попытке использовать американских граждан в качестве агентов российского влияния. Якобы он в сотрудничестве с ФСБ на протяжении нескольких лет осуществлял вредоносную кампанию, вел пророссийскую пропаганду и вмешивался в выборы в США. Госдеп объявил награду в размере 10 миллионов долларов за информацию о его местонахождении, передает ТАСС.

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